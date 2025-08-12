Atiende Protección Civil de Toluca alerta por olor a gas en colonia Vértice

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bombeos de Toluca atendió un reporte por un intenso e inusual olor a gas en la colonia Vértice, específicamente en las calles Ignacio Pérez esquina avenida Isidro Fabela, Fernando Moreno esquina Melero y Piña.

En el lugar, la corporación aplica los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir posibles riesgos. (Foto: especial).

La alerta fue recibida a través del número de emergencias 911, lo que permitió una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

En el lugar, la corporación aplica los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir posibles riesgos, se mantiene la tarea de inspección detallada para identificar la fuente del olor y tomar las medidas necesarias, esto incluye la revisión exhaustiva del sistema de drenaje para descartar fugas o acumulaciones que pudieran representar un riesgo para la población.

