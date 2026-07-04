Atienden a población afectada por lluvias en Tlalnepantla

El Gobierno del Estado de México implementó un operativo de atención a la salud, mediante el cual se realizaron más de mil 300 acciones en beneficio de la población afectada por las inundaciones registradas en el municipio de Tlalnepantla en días pasados.

Se integraron nueve brigadas: dos fijas y siete con visitas casa por casa.

La acción se llevó a cabo mediante la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Salud del Estado de México y la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar.

En esta tarea se integraron nueve brigadas de atención médica con la participación de 25 Técnicos en Atención Primaria a la Salud (TAPS), tres promotores de salud, tres vacunadores, dos médicos y tres enfermeras, de las cuales, siete realizaron visitas casa por casa y dos se instalaron en módulos fijos.

Por su parte, la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX), se sumó a las atenciones y entregó 160 frascos de plata coloidal, 640 materiales informativos sobre saneamiento básico, manejo higiénico de alimentos, desinfección de depósitos de agua y uso adecuado de cloro; asimismo, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), se realizó el lavado y desinfección de nueve cisternas en domicilios afectados.

En cuanto a las acciones de atención médica a través de la Jurisdicción Sanitaria Tlalnepantla, se aplicaron 535 vacunas contra hepatitis A y B, neumococo, tétanos, difteria, rotavirus, sarampión, rubeola y parotiditis; se entregaron 720 electrolitos orales y 62 dosis de albendazol; además se realizaron tomas de signos vitales, peso y talla, curaciones, detecciones de glucosa en sangre, aplicación de medicamentos y pruebas rápidas de lípidos.

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