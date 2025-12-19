Atienden connato de incendio por sobrecarga eléctrica en plantel de Ibime

Elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron un connato de incendio por sobre carga eléctrica en el plantel Instituto Bilingüe de México (Ibime) ubicado en Avenida Insurgentes en la colonia 12 de Diciembre, lo que provocó el desalojo de unas 80 alumnos y personal docente que se encontraban en una posada navideña y que fue sofocado en minutos sin que se registraran lesionados.

Colocan sellos de suspensión por anomalías en la instalación eléctrica.

Jesús Clara González, director de la corporación, explicó que el incidente se originó por un corto circuito debido a una probable sobrecarga de corriente eléctrica en una caja de fusibles ubicada al exterior del plantel.

“Tuvimos un connato de incendio eléctrico, se atendió en tiempo y forma, aquí es un tema eléctrico de sobrecargas, pero estamos tomando medidas precautorias para ver que tengan su documentación y su sistema eléctrico en orden”, explicó el titular de la corporación.

Durante el incidente que no registró lesionados, fueron desalojadas unas 80 personas entre alumnos y personal docente, y paramédicos atendieron a un masculino de 35 años que presentó crisis nerviosa. Los alumnos fueron entregados a salvo a los padres de familia que llegaron al lugar.

Personal de Normatividad realizó una inspección en las instalaciones de la institución educativa, para evaluar que el resto del sistema eléctrico estuviera en óptimas condiciones que contaran con su documentación completa y dictamen de Protección Civil.

Tras la revisión, se determinó que se había colocado un cable para exceder la carga eléctrica, lo que derivó en un sobrecalentamiento y la posterior ignición, además de que faltaban tierras físicas y carecían de dictamen, por lo que colocaron sellos de suspensión de actividades.

Comentarios

comentarios