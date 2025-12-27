Atienden demanda histórica de pobladores de Barrios Tradicionales con mejora de vialidades

El gobierno que preside Ricardo Moreno mantiene el despliegue de maquinaria y personal en la delegación Barrios Tradicionales para la transformación de la calle Prolongación 18 de Marzo.

⁠Rehabilita Gobierno municipal la calle Prolongación 18 de Marzo con nueva carpeta asfáltica.

Mediante la colocación de una nueva carpeta asfáltica, el alcalde da respuesta a una demanda histórica de la población, pues al eliminar los baches y las irregularidades del terreno, el Gobierno municipal facilita el acceso a los servicios básicos y mejora la conectividad entre los barrios emblemáticos y el resto de la ciudad.

La intervención abarca de Paseo Matlatzincas a Ignacio de la Llave, donde se recuperarán 927 metros lineales, lo que representa una superficie de rodamiento de 8 mil 343 metros cuadrados de asfalto de alta calidad.

Esta calle se suma a las acciones de transformación de la actual administración para recuperar la dignidad de los espacios públicos y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

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