viernes, octubre 2, 2026
Inicio Valle de Toluca Atienden demanda histórica de pobladores de Barrios Tradicionales con mejora de vialidades

Atienden demanda histórica de pobladores de Barrios Tradicionales con mejora de vialidades

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Redacción Así Sucede
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El gobierno que preside Ricardo Moreno mantiene el despliegue de maquinaria y personal en la delegación Barrios Tradicionales para la transformación de la calle Prolongación 18 de Marzo. 

⁠Rehabilita Gobierno municipal la calle Prolongación 18 de Marzo con nueva carpeta asfáltica.

Mediante la colocación de una nueva carpeta asfáltica, el alcalde da respuesta a una demanda histórica de la población, pues al eliminar los baches y las irregularidades del terreno, el Gobierno municipal facilita el acceso a los servicios básicos y mejora la conectividad entre los barrios emblemáticos y el resto de la ciudad. 

La intervención abarca de Paseo Matlatzincas a Ignacio de la Llave, donde se recuperarán 927 metros lineales, lo que representa una superficie de rodamiento de 8 mil 343 metros cuadrados de asfalto de alta calidad.

Esta calle se suma a las acciones de transformación de la actual administración para recuperar la dignidad de los espacios públicos y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

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