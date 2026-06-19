Atienden volcadura de autobús de pasajeros en Almoloya de Juárez

El Gobierno del Estado de México, a través de Protección Civil estatal, atendió la lamentable volcadura de un autobús de pasajeros registrado esta mañana en el kilómetro 12 de la autopista Toluca–Zitácuaro, a la altura de la comunidad de San Pedro La Hortaliza, en el municipio de Almoloya de Juárez.

La unidad de transporte, procedente de Valle de Bravo con destino a la Ciudad de México, salió del camino.

La unidad de transporte, procedente de Valle de Bravo con destino a la Ciudad de México, salió del camino, dejando un saldo de dos personas fallecidas y 11 heridas.

Al lugar acudió personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), con tres ambulancias y dos unidades de rescate, así como las Unidades Municipales de Protección Civil de Toluca y Almoloya de Juárez, quienes en coordinación brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a las personas lesionadas a diferentes hospitales de la zona.

Comentarios

comentarios