Atlas de riesgos, caos en el Tren Interurbano, repunte de sarampión, los retos que marcan la agenda mexiquense

1.⁠ ⁠La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la presentación del Atlas de Inundaciones Edición 2026, elaborado por la Comisión del Agua del Estado de México. La herramienta que diagnostica lluvias pasadas y anticipa escenarios de riesgo para definir acciones preventivas, correctivas y emergentes. En 2025 las inundaciones afectaron a 12 mil mexiquenses.

2.⁠ ⁠El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México sostuvo una sesión de trabajo con el secretario de Movilidad estatal, Juan Hugo de la Rosa García, donde coincidieron en que mejorar la movilidad y la infraestructura es clave para impulsar la competitividad y atraer inversiones.

3.⁠ ⁠Fernando Reyes fue electo por tercer año consecutivo al frente de la Cámara Nacional de Comercio de Toluca. En el inicio de este nuevo año de gestión, indicó que la informalidad y la emisión de licencias de funcionamiento es parte de las acciones fundamentales en este tercer año.

4.⁠ ⁠La asociación GS1 desarrolla la edición 2026 de la Fábrica de Negocios, un ejercicio que busca promover y afianzar a los pequeños negocios de todo el país a través de canales de comercialización digitales, profesionalización, desarrollo de proveedores, vendedores, cadenas de suministro, formalización y un esquema de generación de nuevos mercados.

5.⁠ ⁠Con la puesta en marcha de la Estación Observatorio del Tren México-Toluca, usuarios reportan diversas irregularidades en la operatividad del servicio, señalando principalmente constantes suspensiones que detienen el trayecto así como una reducción en la velocidad de las unidades además de inconvenientes por el mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos destinados a dar acceso.

6.⁠ ⁠Ante la situación de personas privadas de la libertad en diversos reclusorios del estado de México, el diputado Octavio Martínez presentó una iniciativa para crear una nueva Ley de Amnistía, la cual incluye la creación de una Comisión Legislativa encargada de recibir, analizar y dictaminar solicitudes de la misma y vigilar su cumplimiento por parte de autoridades competentes.

7.⁠ ⁠En la última semana aumentaron 12 por ciento los casos de sarampión en el estado de México, al pasar de 213 a 245 al corte del 23 de marzo, según datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal.

8, La policía municipal y estatal dará inicio al Operativo de Semana Santa a partir del próximo viernes en Toluca, donde a través del despliegue de mil 400 elementos se busca prevenir el robo a casa habitación así como el robo a negocios durante el periodo vacacional de Semana Santa.

9.⁠ ⁠Un tráiler derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad en avenida Tecnológico, en Metepec, provocando el cierre total de la vialidad. Los cables colgantes causaron que un autobús los jalara y dos vehículos particulares colisionaran al intentar esquivarlos.

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