Atletas de alto rendimiento de Ecatepec conquistan el mundo

“Los ecatepenses están conquistando la Ciudad de México, el país y el mundo. Aquí hay gente internacional, hay gente buena que da batallas increíbles y nosotros no tenemos más que deuda con todos los vecinos, sobre todo los niños y los jóvenes”, afirmó la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss al reunirse con atletas de alto rendimiento y deportistas de skatecross, ciclismo y básquetbol.

Entrenan en canchas y parques recuperados por el gobierno municipal.

Durante un recorrido para supervisar la rehabilitación del parque recreativo Milpa Alta, en la colonia La Joya, la presidenta municipal destacó que el año pasado la meta fue recuperar 500 espacios públicos y este año inició el embellecimiento de cada uno de ellos.

Cisneros Coss informó que “hemos recuperado 26 espacios públicos que estaban invadidos (…), son espacios donde, reitero, tenemos a jóvenes que hacen deporte, en muchas ocasiones de alto rendimiento, y que lo que quieren son espacios de calidad”, dijo e informó que Ecatepec contará con pista profesional de atletismo y una cancha profesional de básquetbol.

En el parque recreativo Milpa Alta se rehabilitó la cancha de básquetbol, se cambiaron los tableros y los arcos, se dio mantenimiento a los columpios y al sube y baja que estaban en mal estado, se mejoró la iluminación, se plantaron especies vegetales y se realizó balizamiento de todo el lugar, en beneficio de alrededor de cinco mil personas de las colonias Tierra Blanca, Vista Hermosa y La Joya, aseguró Roberto Riovalle, coordinador del Gabinete de Bienestar social y recuperación de espacios públicos.

Ahí se dieron cita patinadores que practican skatecross y jugadores de los equipos de básquetbol Correcaminos y Cambia de Cancha, así como varios deportistas destacados.

El entrenador del equipo de patinadores, Brian Joshua de León Guerrero -campeón nacional de salto de altura y de skatecross-, informó que en dicho equipo están jóvenes ganadores de medallas como Bruno Damián Hernández Zayas, campeón nacional en su categoría 12-13, e Ian Peñaloza, que el año 2024 fue campeón nacional en la categoría 10-11.

Destacó que él participó en los Juegos Mundiales World Skate Games 2022 en Argentina, fue seleccionado en los Juegos Mundiales de Roma en 2024 y “desafortunadamente, tras una lesión, estoy en recuperación, pero ya estaba seleccionado para este mundial 2026, Paraguay”.

Sobre la recuperación de los espacios públicos, reconoció que “hoy en día se ha visto bastante apoyo hacia los deportivos (…), todos los deportivos en Ecatepec han estado mejorando” e invitó a niñas, niños y jóvenes a hacer deporte, pues “están en el mejor periodo de Ecatepec de hace muchos años, tiene bastante tiempo que no se pone atención al deporte y hoy que tienen los programas de Cambia de Cancha y todas las cosas que la presidenta (municipal) nos está brindando, la verdad, es que tienen que aprovecharlo”.

Daniel Salinas, que practica triatlón -natación, ciclismo y carrera-, sostuvo que “soy el único Ultraman en Ecatepec, es un evento internacional, he competido con atletas de otros países y este ultraman hace 515 kilómetros en 3 días: nada 10 kilómetros, hace bici 480 y al final corre dos maratones, que son 82 kilómetros”.

El atleta, de San Cristóbal Ecatepec, reconoció a este gobierno por estar enfocado en el deporte y envío el siguiente mensaje a Cisneros Coss: “siga apoyando el deporte, creo que es la manera de erradicar todo lo malo. Entonces creo que el deporte es 100 por ciento algo positivo para los niños, jóvenes y adultos”.

También acudió el equipo de básquetbol Correcaminos, que entrena en Tulpetlac y obtuvo el tercer lugar nacional en la Copa Horacio Llamas, de la Ciudad de México.

En el lugar, Azucena Cisneros jugó un partido de ajedrez con Diego Ignacio Medina Hernández, mentor del programa Cambia de Cancha y quien enseña a niñas y niños a jugar ajedrez completamente gratis, además de que tiene un club en la zona de Laureles y Tulpetlac.

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