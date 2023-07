Atletas universitarios a la espera del comunicado oficial de la CONADE, para asistir a la Universiada Mundial 2024

No es ningún secreto que en el deporte mexicano la falta de recursos para los atletas no es suficiente; llámese handball, taekwondo, boxeo, natación o gimnasia (por mencionar algunos), el apoyo económico para su favorable desarrollo no es el adecuado. El deporte universitario no es la excepción.

La falta de apoyos para los atletas universitarios que iban asistir a la Universiada Mundial 2023, es un poco controversial porque el dinero que se ha invertido en el deporte universitario ha dejado muchos que desear. Además, genera “confusión” a los deportistas, pues la CONADE asegura que dio el apoyo y el CONDDE lo niega.

La Autónoma del Estado de México se ve afectada con cuatro deportistas tres de ellos de Atletismo; Fernanda Mediana Aramburo, Isaac Porcayo Villareal, Carmen Iveth Álvarez y Rebeca Sánchez de Tiro con Arco.

Los atletas tuvieron una reunión y tendrán que esperar el comunicado oficial de la CONADE que saldrá la próxima semana y que les confirme que no “acudirán” o bien donde la UAEMex ponga una parte y la otra los atletas.

Uno de los afectados es el marchista Issac Porcayo ganador de la medalla de plata en los 20 km marcha en pasada Universiada Nacional 2023, aseguro que todo este conflicto entre CONDDE y CONADE esta generando confusión a los deportistas.

“Es muy confuso ahora no sabemos a quién creerle, CONADE siempre dice que destina recurso, pero hay que recordar el caso de nuestras compañeras de nado. El dinero que tiene el CONDDE dice que es muy poco, aunque ellos nos pagaron las inscrpciones, la verdad no sabemos a quien crerle, pero ahorita es mas creíble el CONDDE por los antecedentes que tiene la CONADE”, aseguro el deportista.

Los cuatro deportistas de la UAEMex están a la espera de la decisión final de la CONADE; “todavía no sabemos nada, sí CONADE autoriza que vayamos por nuestra cuenta, sí vamos o de plano que diga ningún mexicano va. Tuvimos una junta la semana pasada y la UAEMex nos podría apoyar en una parte y aunque analizaría sí podría pagarlo todo completo”.

El joven atleta de la UAEMex, dijo que pidieron apoyo al Gobierno Estatal pero de plano les comunicaron que no, porque ya es cierre de administración; “en mi caso yo pediré apoyo en mi municipio de San Mateo Atenco”.

Finalmente indicó que las posibilidades se van agotando porque el inicio de la Universiada Mundial está a la vuelta de la esquina. (22 de julio)

“Nosotros estábamos emocionados de ir y ahorita no sabemos que vaya a pasar, de igual manera no dejamos de entrenar, esto es muy incierto, sí vamos o no vamos nosotros, no podemos dejar de entrenar”.

