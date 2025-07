Auditoría Superior de la Federación auditará integralmente a los 125 municipios 

Por primera vez, los 125 municipios del Estado de México serán auditados de forma integral en todos sus fondos federales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destacó Liliana Dávalos Ham, auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), quien anunció que próximamente se firmará un convenio con esta entidad fiscalizadora, con el objetivo de combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas.

Por primera vez, los 125 municipios mexiquenses serán auditados de manera integral por la Auditoría Superior de la Federación (Foto: Especial).

Durante su participación en el podcast Diálogos de Economía, del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (Inesle), coordinado por su titular, Juan Carlos Villarreal Martínez, la auditora subrayó la importancia de sumar esfuerzos y fortalecer la coordinación institucional para que la ciudadanía conozca en qué se gasta cada peso del erario público. En este propósito también participa la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.

En el tercer episodio de esta producción, realizada por el Inesle en colaboración con la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo, Dávalos Ham señaló que, en esta nueva etapa del OSFEM —ella asumió funciones el 1º de enero de este año—, uno de los objetivos es mejorar el entendimiento de las actividades de fiscalización por parte de la ciudadanía. Esto permitirá a las personas acceder a información sobre los municipios en los que habitan, así como sobre las obras y servicios disponibles.

En este sentido, invitó a la población a reportar posibles anomalías a través del sitio web www.osfem.gob.mx, con el fin de fomentar un control adecuado de la gestión pública. También pueden realizarse denuncias a través de las redes sociales oficiales del organismo: @OSFEM_oficial en X (antes Twitter) y Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México – OSFEM en Facebook.

“Si un ciudadano sabe en qué se gasta el dinero de los impuestos y ve que su municipio está creciendo, que se están ejecutando las obras y que se atienden los programas y servicios en cada comunidad, se sentirá tranquilo, porque sabe que se está gobernando de manera correcta. Nosotros le informaremos cómo se llevó a cabo ese proceso y, en caso contrario, habrá repercusiones para quienes hayan incurrido en irregularidades”, indicó.

En la emisión, en la que también participó Rodrigo Rivera Rojo, coordinador de Análisis y Finanzas Públicas del Inesle, se recordó que el OSFEM —integrado por 671 personas servidoras públicas— es el órgano encargado de revisar y fiscalizar los fondos, deudas y cuentas públicas relacionadas con la captación y aplicación de los recursos estatales. Esto incluye a los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), órganos autónomos y auxiliares, así como a los municipios.

Respecto a las observaciones más comunes encontradas durante las auditorías, se enlistaron las siguientes: falta de comprobación de gastos; incumplimiento de la normativa en adquisiciones y contrataciones; deficiencias en la integración de expedientes en adjudicaciones directas; obra pagada pero no ejecutada; discrepancia entre la ubicación reportada y la real de las obras; incumplimiento de plazos contractuales; transferencias no autorizadas; inconsistencias entre el inventario físico y el documentado; y sueldos no autorizados o no contemplados en los tabuladores.

Liliana Dávalos destacó que el OSFEM brinda asesoría, capacitación y acompañamiento a las autoridades municipales entrantes —presidencias municipales, direcciones de obra, contralorías y tesorerías—, y que existe disposición para establecer mesas de diálogo que permitan aclarar dudas y prevenir faltas.

Al respecto, Juan Carlos Villarreal subrayó la importancia de la trazabilidad de los recursos públicos, así como el enfoque preventivo del trabajo del OSFEM. Añadió que este órgano cuenta actualmente con más elementos que en el pasado, lo que permite advertir observaciones y brindar espacio para su atención, ya que es preferible fomentar el cumplimiento generalizado antes que limitarse a imponer sanciones.

Cabe señalar que este podcast, cuyo objetivo es hacer más accesible la información sobre el trabajo legislativo, se transmite cada 15 días a través de las redes sociales del Inesle. En esta primera temporada participarán 12 personas invitadas.

