Inflación en la construcción, el doble del promedio nacional

Mientras que nivel nacional el incremento en el índice de precios al consumidor cerró 2022 con un porcentaje del 7% ocasionado por el proceso inflacionario que se ha vivido a nivel mundial, para el sector de la construcción el porcentaje alcanza el 17%.

Concreto, aluminio, madera además el precio de la varilla han sido los productos que han tenido un incremento más considerable.



Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción a nivel nacional, aseguro que a pesar de que no se ha incrementado la demanda en el sector, los precios siguen incrementándose principalmente relacionado con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



“Una inflación importada no se genera en México, no hay demanda, sin embargo los precios suben porque no estamos construyendo lo suficiente y sin embargo los precios suben porque el precio se fija internacionalmente en la mayoría de los insumos, lo que es la inflación del índice internacional del consumidor cerró el año pasado alrededor del 7% y nosotros en la construcción estamos en el 17%”



Aun cuando la construcción acumula un porcentaje de crecimiento del 1.8%, ha permitido ir recuperando las fuertes de empleo y la reapertura de los negocios.



Refirió que la mayor parte del sector ha podido mantener las fuentes de empleo en los giros que involucra, ya que en la mayor parte de ellos está involucrada en las obras que está realizando el ejército, acumulando 4 millones 300 mil empleos a nivel nacional, pero en lo que respecta al sector privado aún se está lejos de llegar a las cifras prepandemia.



Aun cuando la tendencia que se espera no es que haya una disminución en los precios al público espera que al menos que se tenga una estabilidad de los actuales.

