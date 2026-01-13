Aumenta población por debajo de la línea de pobreza en México

La línea de pobreza en nuestro país, es decir, la capacidad que tienen las familias para adquirir bienes, servicios y alimentos básicos para su sobrevivencia cotidiana, tuvo un aumento en el último mes de 2025: 4.4 % para las zonas urbanas y 3.8 % para las zonas rurales.

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Esto significa que cada vez más personas deben decidir de cuáles elementos de la canasta básica prescindir para poder llegar a fin de mes. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que ahora es el encargado de realizar la medición de los indicadores de pobreza del país tras la desaparición del Coneval.

Los bienes que tuvieron mayores modificaciones están relacionados con las proteínas, como la carne de res, la carne molida y el pollo, cuyos incrementos anuales superaron el 16 %.

En servicios básicos indispensables para realizar actividades cotidianas, como el pago del transporte público, el incremento alcanzó el 6.6 %.

La leche pasteurizada registró un aumento de 9.4 %, lo que lleva a las familias a realizar las llamadas “renuncias cotidianas”, es decir, dejar de consumir alguna proteína o alimento para poder cubrir otras necesidades urgentes.

Adicionalmente, la medición de la línea de pobreza por ingresos incluye otros rubros, como los cuidados personales, la educación y la recreación.

De esta manera, la línea de pobreza por ingresos estima que una persona requiere 4,818.14 pesos en el ámbito urbano para adquirir los productos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y así no ubicarse en pobreza extrema.

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