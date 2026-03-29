Aumentan 25 por ciento reclamaciones de seguros por mal estado de vialidades mexiquenses

El uso de las pólizas de seguro de vehículos incrementó hasta un 25%, derivado de las condiciones de mala infraestructura en avenidas y vialidades del Estado de México. Señaló Maribel Pérez, presidenta del Consejo asegurador del Estado de México.

(Foto: Rebeca Morales)

Refirió que el incremento en el costo de las pólizas de seguros, tanto de vida como para autos, han tenido modificaciones, no sólo resultado de las modificaciones tributarias establecidas por la autoridad, sino un ajuste permanente técnico que hacen las aseguradoras, además de Algunas condiciones como son la edad de las personas, su estado de salud, la zona de circulación, y en el caso de vehículos, el riesgo que se tiene para descomposturas, daños, accidentes y en materia de seguridad.

“ En el Estado De Mexico, y principalmente el Valle De Toluca, el reto que tienen nuestros vehículos son el estado de las calles, las vialidades, como se encuentran, eso estadísticamente ha subido hasta en un 25%, las reparaciones de suspensiones, las ponchaduras de llantas”.

Refirió que aún cuando desde 2013, se tiene la obligatoriedad de tener una póliza de seguro, por lo menos que cubra temas de Responsabilidad Civil. La realidad es que los números no han tenido movimientos significativos, en territorio Mexiquense, apenas tres de cada 10 vehículos están asegurados. En la mayor parte de los casos la póliza es adquirida después de haber tenido al menos un accidente o un episodio en temas de seguridad.

Entre los autos que tienen mayor índice de robo. Al momento en territorio Mexiquense están el Aveo, versa de las camionetas NP 300 entre otros.

Comentarios

comentarios