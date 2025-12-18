miércoles, septiembre 23, 2026
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Aumentan contagios de influenza; llaman a vacunarse

Por
Rebeca Morales
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Con el inicio del invierno y el incremento en las convivencias familiares y sociales, los riesgos de contagio de influenza van en aumento, siendo una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y de mayor impacto en la salud pública.

(Foto: Especial).

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que, en el caso de personas que cuentan con protección a través de la inmunización, se puede reducir entre el 40 % y el 70 % el riesgo de hospitalización, principalmente en adultos mayores y niños.

Las vacunas que actualmente se tienen disponibles protegen contra H1N1, H3N2 y B, los subtipos que circulan esta temporada, pues quienes se contagian tienen posibilidades hasta ocho veces mayores de sufrir un evento vascular cerebral y diez veces más riesgo de un infarto.

La influenza es actualmente una de las enfermedades respiratorias más contagiosas y genera más de cinco millones de casos graves y 650 mil muertes anuales.

La OMS refiere que la influenza es, además, la principal causa de muerte entre las enfermedades prevenibles por vacunación.

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