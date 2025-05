Aumentar sanciones si contribuye a la disminución de la tala: Luis Miranda

De acuerdo con el diputado Luis Miranda Barrera, aumentar las sanciones, si contribuye a la disminución de la tala, de ahí que en la Cámara Federal, los diputados del Partido Verde estén impulsando una iniciativa para aumentar las penas contra los taladores de árboles.

Foto: redes LMB

Según el legislador federal, la iniciativa argumenta que penas más severas podrían disuadir a los taladores ilegales. Sin embargo, ante las dudas sobre la efectividad de esta medida, argumentó que la aplicación de la ley es el verdadero problema.

«La pena puede estar ahí en papel, pero si no se busca, si no se tipifica, si no se va, la gente lo va a seguir abriendo y este es cada vez es una mafia más grande«, señaló.

Recordó que su bancada exhortó a las autoridades jurisdiccionales a perseguir con mayor rigor este delito, ya que los diputados consideran que la falta de aplicación de la ley puede provocar que se mantenga el delito.

