Ausencia de autobuses genera retrasos importantes en la movilidad

Usuarios de transporte público en el Valle de Toluca reportaron la ausencia de unidades durante este lunes, lo que provocó largos tiempos de espera, principalmente en las rutas que conectan con la zona de la Terminal.

Dan orden en el paradero de autobuses de Paseo Tollocan, esquina con Salvador Díaz Mirón (Foto. Manuel Luna).

Los afectados indicaron que la frecuencia de paso habitual de los autobuses es de 10 minutos; sin embargo, este lunes los tiempos de espera se extendieron hasta 40 minutos. La situación causó demoras entre los usuarios.

La presunta disminución de unidades en circulación se registra luego de que este fin de semana, al menos 33 empresas transportistas anunciaran un posible paro si no se les entregan los resultados de los estudios técnicos realizados por el Instituto del Transporte, los cuales determinarán si procede o no un aumento en el costo de la tarifa.

Hasta el momento, ni las autoridades del transporte ni los empresarios han confirmado o negado oficialmente la reducción de unidades.

Los transportistas del estado de México han señalado que la tarifa actual hace que el negocio sea insostenible, debido a que no ha habido un aumento en varios años, mientras que el costo del diésel, el mantenimiento de las unidades y la competencia de transporte irregular han incrementado sus gastos operativos.

