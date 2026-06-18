Autobús cae a barranco en la Toluca-Zitácuaro; reportan dos muertos y ocho lesionados

Un autobús de la Línea Excelencia Plus sufrió un accidente esta mañana sobre la autopista Toluca-Zitácuaro, a la altura del kilómetro 12, en el municipio de Almoloya de Juárez.

El vehículo salió del camino y cayó a un barranco de 20 metros de altura, quedando volcado al fondo del mismo. Automovilistas que circulaban por la vialidad alertaron a los cuerpos de auxilio (Foto: Especial).

El vehículo salió del camino y cayó a un barranco de 20 metros de altura, quedando volcado al fondo del mismo. Automovilistas que circulaban por la vialidad alertaron a los cuerpos de auxilio, lo que activó la movilización de servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Almoloya de Juárez, paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Bomberos y otras corporaciones de rescate, quienes trabajaron en la extracción de los pasajeros atrapados.

Las autoridades confirmaron el deceso de dos personas y reportaron ocho lesionados, de los cuales dos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La delegación estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) informó que la línea Excelencia brindará apoyo a los familiares de los afectados, tanto heridos como fallecidos. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El tránsito vehicular en la zona permanece afectado mientras continúan las labores de rescate y remoción de la unidad siniestrada.

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