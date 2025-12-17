Autoriza Congreso donación de predio para hospital del IMSS en Nicolás Romero

Con el objetivo de construir un Hospital Regional de 260 camas, el Congreso mexiquense autorizó al Ayuntamiento de Nicolás Romero la donación de un inmueble con una superficie de 20 mil metros cuadrados a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Jennifer Nathalie González López, diputada de Morena (Foto: Especial).

De acuerdo con la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el predio se ubica en la avenida Vía Corta a Morelia, actualmente conocida como Boulevard Arturo Montiel Rojas, sin número, colonia Vista Hermosa, Primera Sección.

La donación estará condicionada a que no se modifique su uso y destino; de lo contrario, el inmueble se revertirá al patrimonio municipal.

Leído por la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), el documento —cuyo trámite a dictamen fue dispensado— señala que el municipio ha registrado un crecimiento demográfico acelerado y una expansión urbana significativa. Esta situación ha incrementado la demanda de servicios públicos esenciales, entre ellos los de salud, cuya capacidad instalada resulta insuficiente para atender a la población de manera oportuna y eficaz.

En este contexto, el ayuntamiento informó al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Poniente del IMSS su interés en contar con un hospital regional, a fin de garantizar la cobertura y calidad de los servicios de salud. Tras el análisis correspondiente, dicha autoridad determinó que el predio denominado Vista Hermosa era viable.

Diputación Permanente recibe informe del contralor del Poder Legislativo

La Diputación Permanente recibió el informe anual de actividades (enero-diciembre de 2025) de Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría del Poder Legislativo, en el que se reporta el inicio de 769 expedientes de investigación y que se cuenta con un total de 395 en trámite.

Asimismo, se informó sobre 109 expedientes turnados a substanciación de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y 577 concluidos; la recepción de 361 quejas y denuncias a través del sistema de denuncia electrónica de la página web oficial de esta dependencia legislativa, así como el inicio de 250 expedientes derivados de programas preventivos.

Con la presentación del documento, turnado mediante oficio leído por la diputada Zaira Cedillo Silva (morena), se dio cumplimiento al Reglamento del Poder Legislativo estatal.

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