Avalan comisiones ampliar y preservar áreas verdes urbanas

La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense aprobó que los municipios puedan proponer, gestionar y ejecutar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, acciones orientadas a la planeación, conservación y fortalecimiento de las áreas verdes urbanas.

La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense aprobó que los municipios propongan, gestionen y realicen, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, acciones para planificar, preservar y mejorar sus áreas verdes urbanas.

Estas medidas deberán priorizar las zonas con mayor deterioro ambiental o aquellas consideradas de atención prioritaria, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y el bienestar de la población.

Asimismo, la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario del PVEM —coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello— puntualiza que será causa de utilidad pública la creación de este tipo de espacios, así como la ampliación y mejoramiento de las ya existentes.

El proyecto legislativo, avalado durante la reunión presidida por el parlamentario Carlos Alberto López Imm(PVEM), establece que el Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Metropolitano será responsable de formular propuestas para la planeación y conformación de las áreas verdes urbanas, así como de impulsar mecanismos de participación ciudadana orientados a su recuperación, conservación, uso y vigilancia.

Respecto a dicha iniciativa que reformaría el Código Administrativo estatal, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) señaló que cada árbol conservado, parque recuperado y espacio público rehabilitado representa una inversión en bienestar social.

También destacó que el crecimiento urbano acelerado ha reducido los espacios verdes en las ciudades, afectando la calidad del aire, incrementando las temperaturas y limitando los espacios de convivencia familiar. En este sentido, enfatizó que estas zonas ya no pueden considerarse un elemento accesorio del desarrollo citadino, sino infraestructura ambiental indispensable para la salud pública, la adaptación al cambio climático y la construcción de comunidades más seguras y habitables.

Por el PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa afirmó que los parques y jardines deben reconocerse como espacios vitales para la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Asimismo, destacó que la propuesta busca fortalecer un esquema de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil para la conservación, protección y cuidado de la vegetación en las zonas urbanas.

Tras reconocer las aportaciones de las diputadas morenistas María del Carmen de la Rosa Mendoza y Patricia Santos, que contribuyeron a fortalecer la iniciativa, Pérez Correa hizo un llamado a la ciudadanía para apropiarse y cuidar estos espacios verdes urbanos. Subrayó que la colaboración entre autoridades y sociedad civil es clave para alcanzar mejores resultados en la protección del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de la población.

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