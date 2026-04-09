Avalan comisiones legislativas nueva Ley de Salud del Edomex 

Las Comisiones Legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron 15 iniciativas para conformar la primera Ley de Salud del estado de México, que hasta ahora se regía por el Código Administrativo, con 307 artículos que establecen obligaciones para secretarías, ayuntamientos y ciudadanos.

(Foto: Jimena Ruelas)

El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas destacó que por primera vez la entidad contará con una ley de salud propia, que establece colaboración transversal con otras secretarías en materia de prevención y educación, asigna tareas específicas a los ayuntamientos en atención a personas con adicciones e integra al Poder Legislativo en las discusiones del sector.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Honoria Arellano Ocampo, señaló que el 75% de la ley se enfoca en acciones preventivas y contempla los tres niveles de atención, con más de mil 770 unidades de primer nivel.

Recordó que la transferencia al El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) generó un gran descalabro en materia de salud para mexiquenses y trabajadores, y subrayó que la nueva ley permitirá una mejor administración mediante tecnología digital, dejando atrás el manejo con «tecnología Excel».

«Prevenir es mejor que curar y al estado le va a salir más barato, pero no solo al estado, sino también al paciente y a las familias», expresó.

Finalmente, la diputada del Krishna Romero Velázquez (PAN) votó en contra del capítulo sobre interrupción del embarazo, al argumentar que la iniciativa no solo regula el procedimiento sino que lo convierte en un servicio garantizado, gratuito e inmediato, institucionalizándolo como respuesta pública estructural.

También cuestionó que la ley condicione y limite la objeción de conciencia del personal médico. Su reserva para suprimir ese capítulo quedó desaprobada.

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