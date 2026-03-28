Avalan informe de Paty Zarza y renuevan mandos en dos espacios de la UAEM

Durante su sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo, el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tomó protesta a Raúl Castro Díaz como director del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, ubicado en el municipio de Tenancingo; también, designó a Hiram Raúl Piña Libien como encargado del despacho de la dirección de la Facultad de Derecho.

El máximo órgano de gobierno de la institución aprobó el dictamen de la Comisión Especial encargada de evaluar el Primer Informe Anual de Actividades de la Administración 2025-2029 de la institución, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Asimismo, se presentó el dictamen de la Comisión Especial encargada de evaluar el Primer Informe Anual de Actividades de la Administración 2025-2029 de la institución, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

El documento fue aprobado por unanimidad, al dar cuenta de las acciones emprendidas por la institución en un contexto marcado por retos académicos y administrativos derivados del paro estudiantil.

El pleno del Consejo —integrado por representantes del alumnado y del personal docente, así como por líderes sindicales y directivos universitarios— también avaló el Plan de Austeridad y Contención del Gasto para el Ejercicio Fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer la estabilidad financiera de la institución.

En este marco, se autorizó la modificación del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que contempla ajustes a la baja en los salarios de la Rectora y del gabinete universitario, aplicables desde noviembre de 2025.

En materia académica, el Consejo aprobó la reestructuración de diversos programas educativos. Destacan las licenciaturas en Ingeniería en Producción Industrial, Ingeniería en Software e Ingeniería en Productos Plásticos Sostenibles, que se imparten en el Centro Universitario UAEM Tianguistenco y la Unidad Académica Profesional Acolman.

De igual forma, se avalaron cambios en las licenciaturas en Arqueología, del Centro Universitario UAEM Tenancingo; Gerontología, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia; y Nutrición, ofrecida por la Facultad de Medicina, el Centro Universitario UAEM Amecameca y la Unidad Académica Profesional Acolman.

Como parte de las acciones para fortalecer una universidad incluyente, se presentó la convocatoria “Rizomas por la igualdad”, orientada a conformar órganos colegiados que promuevan la equidad de género y el respeto a los derechos humanos en los espacios universitarios. El registro permanecerá abierto hasta el 13 de abril.

Durante la sesión también rindieron protesta nuevos representantes del personal académico y estudiantil de las facultades de Contaduría y Administración, Economía, Humanidades, Arquitectura y Diseño, así como Ciencias Agrícolas.

Con estos acuerdos, la UAEMéx avanza en la consolidación de su proyecto institucional, en un entorno que exige eficiencia administrativa, fortalecimiento académico y atención permanente a las demandas de su comunidad.

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