Avances laborales, huelgas, reformas y tragedia vial marcan agenda estatal

1.⁠ ⁠En el marco del Día del Trabajo, el panorama laboral en México presenta un contraste histórico: mientras el desempleo toca su punto más bajo en dos décadas, la precariedad y la carga fiscal para las empresas imponen retos urgentes para la competitividad nacional.

2.⁠ ⁠Trabajadores de Nacional Monte de Piedad hicieron un llamado urgente al Sindicato así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para atender la huelga, que este jueves cumple ya 7 meses de haberse iniciado.

3.⁠ ⁠Diputados del Congreso mexiquense analizaron las reformas electorales propuestas por Morena, PVEM y PT. Destacan la prohibición de reelección inmediata, medidas contra el nepotismo, reducción de cabildos, austeridad presupuestal, paridad de género y cuotas para jóvenes, fortaleciendo la democracia y funcionalidad institucional estatal.

4.⁠ ⁠Durante el foro legislativo «Educación, Investigación y Política Pública hacia el Fortalecimiento de la Educación Superior en el estado de México», se anunció la creación del Sistema de Investigadoras, Investigadores e Innovadoras, que integrará a más de mil académicos en su primera etapa. La iniciativa fortalecerá la investigación con apoyos económicos, mayor visibilidad y colaboración científica estatal.

5.⁠ ⁠La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas de nivel básico de la entidad.

6.⁠ ⁠El sector productivo solicitó la unificación de criterios en torno a las inspecciones que se realizan por diferentes dependencias de gobierno para el operar en materia de medio ambiente, Protección Civil, temas regulatorios en general.

7.⁠ ⁠El programa de pavimentación en calles de Toluca registra un avance considerable. En el caso de la avenida Valentín Gómez Farías actualmente se encuentra en un 40 por ciento de adelanto, mientras que la vialidad Lombardo toledano registra un 60 por ciento de progreso.

8.⁠ ⁠Un accidente en Calzada del Pacífico, Toluca, a la altura de San Buenaventura, dejó una menor de 14 años fallecida y dos lesionados tras el choque entre una camioneta y un auto.

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