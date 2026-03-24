Avanza atención preferente a personas adultas mayores en trámites

Las comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense avalaron que las personas adultas mayores reciban atención preferente, digna y expedita en todos los trámites, servicios y procedimientos que presten las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los ayuntamientos y sus organismos auxiliares.

Con la iniciativa del diputado Edmundo Luis Valdeña, las autoridades establecerán mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio efectivo del derecho establecido en este decreto, conforme a sus atribuciones, sin que ello implique erogaciones adicionales al presupuesto autorizado (Foto: Especial).

De acuerdo con el decreto de la iniciativa del diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), las autoridades deberán establecer mecanismos visibles y accesibles que garanticen el ejercicio efectivo del derecho establecido en este decreto, conforme a sus atribuciones, sin que ello implique erogaciones adicionales al presupuesto autorizado.

La iniciativa, avalada por las comisiones Para la Atención de Grupos Vulnerables y de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso local, reformaría la Ley del Adulto Mayor del Estado de México.

Durante la reunión, el proponente lamentó que, para muchas personas adultas mayores, acudir a una oficina de gobierno implique enfrentarse a largas filas, tiempos de espera excesivos, falta de orientación clara y condiciones que no siempre consideran su estado de salud o sus limitaciones de movilidad.

Lo anterior indicó que no es un tema menor, ya que se trata de 2.3 millones de personas adultas mayores en la entidad, por lo cual es un reto institucional.

Al respecto, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) aseguró que la iniciativa surge de una interpretación acertada de la realidad, ya que, muchas veces, los derechos existen en la norma, pero no se reflejan en la experiencia cotidiana de las personas. Por ello, destacó que la reforma precisa, ordena y fortalece un derecho que impacta directamente en la manera en que las personas adultas mayores interactúan con el Estado.

La parlamentaria María José Pérez Domínguez (morena) expresó que la reforma será favorable para las personas de la tercera edad que necesitan hacer algún tipo de trámite, sobre todo en una era tecnológica.

En tanto que el legislador Israel Espíndola López (morena) reconoció que se privilegiará la atención de quienes han construido el país a través de un derecho que tiene este sector, como un acto de justicia, dignidad y agradecimiento.

El documento indica que se reforzaría el catálogo de derechos para evitar dispersión normativa, armonizaría el ordenamiento jurídico y fortalecería el enfoque de derechos humanos, alineado con las políticas de bienestar para la protección integral del sector poblacional.

Finalmente resalta que, con esta reforma, el Estado de México avanza hacia una administración pública más humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de quienes han contribuido al desarrollo social, económico y comunitario de la entidad.

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