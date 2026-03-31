Avanza elección de integrantes del Consejo Consultivo para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos

El Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, adscrito a la Consejería Jurídica, concluyó las comparecencias públicas para la elección y, en su caso, la reelección de integrantes de su Consejo Consultivo con la participación de 34 activistas y profesionales del periodismo.

Concluyó el proceso de comparecencias donde participaron 34 personas activistas y profesionales del periodismo (Foto: Especial).

Luis Miguel Carriedo Téllez, titular de la Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México (CEMPIDH), puntualizó que la renovación del Consejo Consultivo se realiza cada cuatro años, y esta es la primera vez que se lleva a cabo bajo un esquema abierto y público.

“El Consejo Consultivo que habrá de renovarse durará de 2026 a 2030 y esta etapa fundamental confirma la vocación de transparencia en la construcción de este cuerpo colegiado, que pretende contar con los mejores perfiles que puedan aportar una mirada independiente y crítica a los trabajos del Mecanismo de Protección”, señaló Carriedo Téllez.

Explicó que se elegirán 13 titulares y 13 suplentes, quienes no deben tener vínculo institucional con partidos políticos ni ser personas servidoras públicas, además de acreditar conocimientos en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.

Las comparecencias públicas, difundidas a través de las redes sociales de la CEMPIDH, se realizaron en modalidad presencial y virtual, donde las y los aspirantes presentaron sus planes de trabajo y respondieron cuestionamientos tanto de asistentes como del público que siguió el ejercicio en línea.

Los integrantes de la Junta de Gobierno valorarán los perfiles y elegirán a los mejores, se considerará la paridad entre mujeres y hombres, así como el equilibrio entre personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos. En el caso de las y los aspirantes que buscan la reelección, no podrán participar en la votación.

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de dicho Mecanismo, fortalece las acciones que garantizan la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, mediante procesos transparentes y participativos.

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