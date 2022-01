Avanza la aplicación de la vacuna de refuerzo en personal médico del IMSS Edomex Poniente

En el marco de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estado de México Poniente informó que avanza con la aplicación de la vacuna de refuerzo al personal que labora en sus unidades médicas.

Continua IMSS estado de México Poniente aplicación de vacuna de refuerzo contra COVID-19 a personal de salud (Foto: especial).

Para brindar mayor protección a las y los trabajadores que continúan haciendo frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, del 4 al 7 de enero, se estarán aplicando 16 mil 800 dosis de refuerzo en los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 251 y No. 220, zona Toluca; Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 58 y No. 194 para Naucalpan; y el Hospital de Traumatología y Ortopedia, en Lomas Verdes; en un horario de 8: 00 a 18: 00 horas.

El IMSS estado de México Poniente hizo un llamado al personal de salud para recibir esta inmunización de refuerzo, con la finalidad de poder prevenir o disminuir el riesgo de contagio.

Además, exhortó a la población a no bajar la guardia y redoblar las medidas preventivas: uso correcto de cubrebocas en todo momento, uso frecuente de alcohol gel al menos al 70%, así como mantener la sana distancia de al menos 1.50 metros.

