Avanza revisión de Ley de Salud en el Congreso local, se priorizará la prevención

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del estado de México, Honoria Arellano Ocampo, informó que la nueva Ley de Salud se encuentra en revisión y podría concretarse durante esta semana.

Honoria Arellano Ocampo, informó que la nueva Ley de Salud se encuentra en revisión (Foto: Jimena Ruelas).

La legisladora, quien es prosecretaria de la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, señaló que uno de los ejes principales es fortalecer las acciones preventivas, al considerar que reducen costos y evitan que los pacientes requieran atención más compleja.

“Les evitamos gastos innecesarios, les evitamos estar en ese desgaste físico y emocional al paciente”, indicó.

Entre los temas prioritarios de la iniciativa destacan la salud mental, la vigilancia epidemiológica, la reducción de enfermedades maternas y la morbimortalidad en embarazadas, así como el autocuidado y la prevención de adicciones en adolescentes.

Arellano Ocampo destacó que el proyecto es integral, aunque aún puede fortalecerse con nuevas propuestas.

“Viene muy muy completa. Más que cambios, yo creo que se le puede fortalecer con algunas propuestas, para hacerla más robusta”, expresó.

Explicó que el análisis se ha extendido debido a la relevancia del tema, y subrayó la importancia de la participación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para enriquecer la propuesta.

Finalmente, indicó que la ley también contempla acciones específicas para la atención y el auto cuidado de las personas adultas mayores.

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