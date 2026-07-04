Avanza Toluca con la plantación de 9 mil árboles para rescatar el entorno urbano

El Presidente Municipal Ricardo Moreno impulsa un amplio programa de recuperación del arbolado urbano para fortalecer los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias toluqueñas. Durante la primera semana de esta estrategia se logró la plantación de 9 mil árboles en diferentes delegaciones y subdelegaciones del municipio, aprovechando la actual temporada de lluvias para favorecer su establecimiento y supervivencia.

Toluca continúa restaurando su patrimonio ambiental y construyendo una ciudad más verde, resiliente y sostenible para las presentes y futuras generaciones. (Foto: Especial)

El programa prioriza la recuperación del arbolado urbano ubicado en banquetas, camellones, parques, jardines y otros espacios de alta afluencia ciudadana. Además de embellecer la ciudad, estos ejemplares brindan sombra, mejoran la calidad del aire, disminuyen la temperatura al combatir las islas de calor, capturan dióxido de carbono, favorecen la infiltración de agua al subsuelo y generan refugio para la biodiversidad urbana. La plantación de árboles fortalece los espacios públicos y contribuye a la sustentabilidad ambiental del municipio.

Entre las acciones realizadas destacan la plantación de 300 árboles en la Delegación San Mateo Oxtotitlán y la Subdelegación Niños Héroes, así como intervenciones en el crucero de Tres Caminos, en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, donde también se incorporaron especies frutales que contribuirán al equilibrio ambiental de la zona. Toluca avanza en la restauración de su arbolado urbano con la plantación de miles de ejemplares en diversos puntos de la ciudad.

Los trabajos de restauración se extendieron a vialidades estratégicas como Paseo Tollocan, Las Torres (en el tramo de Paso Colón a Jesús Carranza), así como al camellón central de una vialidad en Jicaltepec Autopan, fortaleciendo los corredores verdes de la capital de norte a sur y de oriente a poniente. Con la participación de la ciudadanía, Toluca continúa restaurando su patrimonio ambiental y construyendo una ciudad más verde, resiliente y sostenible para las presentes y futuras generaciones.

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