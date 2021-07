Avanza vacunación de personas de 30-39 años en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec dio a conocer que avanza la vacunación de treintañeros en ese municipio y hasta el momento han sido inmunizadas con la primera dosis de AstraZeneca 69 mil 790 personas de este rango de edad y mujeres embarazadas en los 10 módulos de aplicación habilitados en el municipio, el más grande del Estado de México, informó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a continuar con las medidas de prevención recomendadas, aunque ya tengan la vacuna, pues la emergencia sanitaria aún no ha concluido (Foto: especial).

Igualmente, del sábado 17 al miércoles 21 de julio, serán vacunados adultos mayores de 60 años de edad rezagados, quienes por alguna razón no han recibido la primera dosis de la vacuna y que deben registrarse en el vínculo https://mivacuna.salud.gob.mx/ e imprimir su expediente con código QR, además de presentar una identificación que acredite que son habitantes de Ecatepec.

Hasta el pasado viernes continuó la elevada afluencia de adultos jóvenes, de 30 a 39 años de edad, en las 10 sedes de aplicación instaladas en Ecatepec, en coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, en las cuales personal y voluntarios auxiliaron a los asistentes en el llenado de datos y para ingresar a las instalaciones.

Una de las beneficiadas fue Mónica Juárez, de 37 años de edad, que asistió al módulo del Multideportivo Las Américas, quien afirmó sentirse tranquila y recomendó a las personas vacunarse para que México pueda avanzar y salir de la pandemia.

“Recomiendo que se animen a venir a vacunarse, en mi caso no siento ningún síntoma, me la acaban de aplicar y no me dolió nada. Es lo más conveniente para que nuestro país se levante ante esta pandemia”, reitero.

Se espera que con las jornadas de vacunación y las acciones implementadas por las autoridades municipales se frenen los contagios de Covid-19 en Ecatepec.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a continuar con las medidas de prevención recomendadas, aunque ya tengan la vacuna, pues la emergencia sanitaria aún no ha concluido.

En Ecatepec ya fueron aplicadas las dos dosis de la vacuna Sinovac a adultos de 60 años y más, de igual forma se aplicó la primera dosis del biológico Sputnik V a adultos de 50 a 59 años y también la primera dosis de la vacuna AstraZeneca a personas de 40 a 49 años, en tanto que actualmente está en proceso la jornada de vacunación a adultos de 30 a 39 años de edad.

La afluencia a los módulos de Ecatepec bajó durante este fin de semana, aunque la jornada de aplicación concluye hasta el próximo 21 de julio.

Autoridades federales informaron que para evitar el regreso al Semáforo Rojo abrieron la inmunización para los adultos de más de 60 años de edad que por alguna razón no han sido vacunados, quienes podrán acudir con los requisitos antes mencionados a uno de los módulos, que estarán abiertos hasta el próximo 21 de julio.

