Avanzan 75% de control y 50 de liquidación del incendio forestal del Parque Nacional Izta-Popo

Sobre el incendio forestal registrado desde el pasado 14 de marzo en el Parque Nacional Izta-Popo, del municipio de Amecameca, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) informa que gracias al trabajo conjunto de las brigadas, se reporta un avance de 75 por ciento de control y 50 por ciento de liquidación.

⁠Al corte de las 11 de la mañana brigadas reportan un avance del 75% de control y 50% de liquidación.

De acuerdo con puntos de calor de Sistema de información FIRMS NASA, se reporta una afectación preliminar de mil 756 hectáreas (has), de las cuales mil 660 has se encuentran en territorio mexiquense.

En los trabajos de combate participan más de 200 brigadistas de distintas dependencias, entre las que destacan Probosque, Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Forestal de Conafor, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN), Policía de Alta Montaña, Protección Civil estatal y municipales, así como brigadas ejidales y voluntarias.

El primer reporte de esta emergencia ocurrió el 14 de marzo a las 11:00 horas, por lo que brigadas se movilizaron para su atención. Sin embargo, durante los cinco días en los que se ha encontrado activo el incendio, el combate ampliado quedaba pendiente al finalizar las jornadas, debido a la topografía del terreno y las condiciones climáticas de la zona.

Del 01 de enero al 18 de marzo en la entidad mexiquense se han registrado 389 incendios forestales, con una afectación de 3 mil 208.81 has, de las cuales, 2 mil 987.09 has corresponden a arbusto y pastizales, en tanto, 198.72 has son de arbolado renuevo y 23.00 has más de arbolado adulto.

