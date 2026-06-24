Avanzan en la consolidación de un Sistema de Cuidados: garantiza atención digna a grupos vulnerables

Con el propósito de consolidar un modelo estatal de cuidados para atender a grupos vulnerables o en situación de dependencia, como niñas y niños en primera infancia, personas mayores, enfermas o con discapacidad, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), inició el segundo ciclo del Seminario Permanente “Un Sistema de Cuidados en el Estado de México”.

El DIFEM realiza el segundo ciclo del Seminario Permanente “Un Sistema de Cuidados en el Estado de México” (Foto: Especial).

Este espacio busca sentar las bases para que el derecho al cuidado digno pase de ser una aspiración constitucional a una realidad cotidiana. Con ello, la entidad avanza en el reconocimiento de este derecho y en el fortalecimiento de las instituciones responsables de hacerlo efectivo.

“Hoy estamos construyendo una política pública con visión de largo plazo, capaz de trascender administraciones y convertirse en una política de Estado”, afirmó Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM.

El seminario reúne a especialistas nacionales e internacionales, personas servidoras públicas, integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y personas cuidadoras, quienes comparten experiencias, propuestas y herramientas para impulsar políticas públicas que reconozcan, redistribuyan y revaloricen las tareas de cuidado.

“Este seminario representa un espacio de trabajo colectivo para avanzar hacia la implementación de un Sistema Integral de Cuidados que responda a las necesidades de las personas y que convierta un mandato constitucional en una política pública cercana, tangible pero, sobre todo, transformadora”, indicó Karina Labastida.

Ante representantes de organismos internacionales, especialistas académicos, integrantes de la sociedad civil, personas servidoras públicas y familias cuidadoras reunidos en el Teatro Morelos de Toluca, Labastida Sotelo destacó los avances alcanzados desde los ámbitos académico, familiar, social, empresarial y gubernamental.

Señaló que este esfuerzo ha permitido abrir la discusión pública, reconocer constitucionalmente este derecho, generar diagnósticos, diseñar un sistema integral y desarrollar modelos de atención que acerquen este beneficio a la vida cotidiana de las personas.

En su mensaje, Úrsula Sánchez Solano, Gerente de Programas y Aperturas Democráticas en América Latina de Open Society Foundations, expresó el beneplácito de este organismo por acompañar al Estado de México en la implementación de políticas públicas de cuidados que coloquen a las personas en el centro, al considerar que no puede existir una sociedad del cuidado que sostenga la vida sin democracias sólidas y fuertes.

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