Avanzan reformas para que abusos contra menores no queden impunes

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó que la acción para exigir la reparación del daño derivado de actos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sea imprescriptible. Esto significa que no existiría un plazo legal que limite el tiempo para que las víctimas o personas afectadas puedan ejercer dicha acción, conforme a la iniciativa presentada por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI).

El Código Civil estatal vigente contempla un plazo de dos años —contados a partir del día en que se haya producido el daño— para reclamar los derechos a resarcir las afectaciones y asegurar que se haga justicia.

Las y los integrantes de este órgano parlamentario, presidido por la legisladora Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), concordaron reformar el Código Civil estatal cuyo texto vigente contempla un plazo de dos años —contados a partir del día en que se haya producido el daño— para reclamar los derechos a resarcir las afectaciones y asegurar que se haga justicia.

Lo anterior implica restablecer el equilibrio afectado, ya sea mediante la restitución al estado previo al daño o, en su caso, mediante el pago de una indemnización proporcional a los perjuicios ocasionados.

La iniciativa, expuesta por la diputada Mercedes Colín, refiere que el objetivo es impulsar mecanismos jurídicos que aseguren y fortalezcan la protección integral de menores, especialmente cuando se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad social.

El documento también indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado imprescriptible la acción de responsabilidad civil por daños derivados de violencia sexual contra menores, al reconocer que las víctimas pueden requerir un periodo considerable para asimilar el daño y acudir en busca de justicia.

Comentarios

comentarios