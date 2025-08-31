Avanzan trabajos de bacheo en Toluca

Brigadas del gobierno municipal continúan realizando acciones de mejoramiento vial para ofrecer calles más seguras y transitables, a través de trabajos de bacheo en diversas delegaciones de la capital.

En la avenida Independencia de San Mateo Otzacatipan, construyeron guarniciones y banquetas en el sendero seguro, brindando así accesibilidad peatonal (Foto: Especial).

Para mejorar la infraestructura urbana, la Dirección General de Obras Públicas realizaron trabajos de bacheo en la calle José María Pino Suárez, en la delegación San Ana Tlapaltitlán; en la calle Pensador Mexicano, de San Lorenzo Tepaltitlán; y calle 20 de Noviembre, en San Cristóbal Huichochitlán, mejorando así la movilidad y seguridad vial de las zonas.

En coordinación con la Junta de Caminos, se efectuaron acciones de mantenimiento sobre Paseo Tollocan, en la delegación Universidad; en el kilómetro 1.1 de la vía Alfredo del Mazo, arterias importantes y de gran movilidad para los municipios aledaños (Foto: Especial).

A su vez, cuadrillas de Servicios Públicos realizaron trabajos de bacheo en calle Puebla, Santa María de las Rosas. También se realizaron labores de bacheo en la avenida Cuauhtémoc, delegación Santa María Totoltepec; en calle Adolfo López Mateos, de Ciudad Universitaria; y avenida Industria Automotriz, en Santa Ana Tlapaltitlán.

