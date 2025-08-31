Avanzan trabajos de bacheo en Toluca

Brigadas del gobierno municipal continúan realizando acciones de mejoramiento vial para ofrecer calles más seguras y transitables, a través de trabajos de bacheo en diversas delegaciones de la capital.
Para mejorar la infraestructura urbana, la Dirección General de Obras Públicas realizaron trabajos de bacheo en la calle José María Pino Suárez, en la delegación San Ana Tlapaltitlán; en la calle Pensador Mexicano, de San Lorenzo Tepaltitlán; y calle 20 de Noviembre, en San Cristóbal Huichochitlán, mejorando así la movilidad y seguridad vial de las zonas.
A su vez, cuadrillas de Servicios Públicos realizaron trabajos de bacheo en calle Puebla, Santa María de las Rosas. También se realizaron labores de bacheo en la avenida Cuauhtémoc, delegación Santa María Totoltepec; en calle Adolfo López Mateos, de Ciudad Universitaria; y avenida Industria Automotriz, en Santa Ana Tlapaltitlán.