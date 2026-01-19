Avión militar de EU permaneció 19 horas en Toluca; vuelo autorizado: gobierno

Un avión militar de Estados Unidos, identificado con la matrícula 08-5726, voló entre Estados Unidos y México y aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, del que regresó a la Unión Americana el domingo 18 de enero.

El avión de la Fuerza Aérea estadounidense aterrizó el sábado (Foto: Especial).

De acuerdo con la aplicación FlightRadar24, el vuelo hacia México partió el Abilene, Texas, de la Base de la Fuerza Aérea Dyess y aterrizó a las 14:46 horas. Se mantuvo en el aeropuerto toluqueño durante la tarde y noche del sábado y el domingo 18 por la mañana despegó con rumbo a Bronswille, Texas, de donde regresó en otro trayecto a la base militar de su salida original.

El trayecto de Texas a Toluca (Foto: FlightRadar24).

La presencial del avión militar, un Lockheed Martin C-130J Super Hercules en el Aeropuerto Internacional de Toluca, generó interés y diversas reacciones en redes sociales. Esta aeronave se trata de un avión de transporte táctico, con capacidad de transporte de 92 soldados, además de una tripulación de dos pilotos, un navegante, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga. Su capacidad de carga es de 20 toneladas. Se utiliza para el movimiento ágil de personal y suministros.

El trayecto de Toluca de regreso a Texas (Foto: FlightRadar24).

Por muchas horas las autoridades no informaron oficialmente el motivo de su arribo al aeropuerto de Toluca, situación que generó especulaciones.

La noche del domingo, a las 20:23, el gobierno federal indicó que “respecto a las imágenes que circulan en redes sociales sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación.

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, señaló.

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