Avionazo, cierre del año económico y actividades legislativas, el pulso de valle de Toluca

1.⁠ ⁠Este lunes se desplomó una aeronave en la zona de San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. El saldo confirmado es de seis personas fallecidas.

2.⁠ ⁠30 por ciento han aumentado las ventas de flor de Nochebuena ante el inicio de las fiestas decembrinas, por lo que productores de la tradicional flor aún pudieran registrar un incremento en ventas de 50 por ciento en comparación con las semanas previas.

3.⁠ ⁠Los canales digitales para la compra de productos y servicios han ganado terreno. ya que al hacer la compra de productos desde casa de manera segura a través de pagos digitales, mejoran las posibilidades de ventas.

4.⁠ ⁠La Secretaría del Trabajo del gobierno del estado de Mexico se mantiene alerta para la recepción de quejas o la emisión de asesorías en torno al pago del aguinaldo, mismo que debes quedar cubierto antes del próximo 20 de diciembre.

5.⁠ ⁠El cierre de año se vislumbra complejo para buena parte de las empresas por la contracción en la inversión pública y la mayor cantidad de obligaciones que se han anunciado para el sector formal, como en el caso del salario mínimo con un aumento de 13 por ciento, señaló Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México.

6.⁠ ⁠La senadora y dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz, pidió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realizar una auditoría a la Junta de Caminos del Esdtado de México ya que asegura existen irregularidades en el uso de recursos públicos y la asignación de contratos.

7.⁠ ⁠Durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura del estado de México se realizaron 20 sesiones plenarias, en las que se presentaron 357 iniciativas y 31 puntos de acuerdo. De este total, fueron aprobadas 237 iniciativas y 22 puntos de acuerdo, reflejando una intensa actividad legislativa.

8.⁠ ⁠El diputado Francisco Vázquez informó que al Tribunal de Justicia Administrativa tiene magistraturas por designar. El Poder Ejecutivo prepara ternas y la Legislatura definirá nombramientos por mayoría calificada, conforme a la Constitución mexiquense.

9.⁠ ⁠El presupuesto 2026 destina 260 millones de pesos exclusivamente para la atención de alertas de violencia de género, recurso que será destinado a los 11 municipios mexiquenses que cuentan con alerta de violencia de género.

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