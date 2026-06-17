Ayuntamiento de Toluca completa 41.1 mdp en pagos de laudos y otros pagos pendientes

Un total de 41.1 millones de pesos ha dispersado la presente administración municipal de Toluca para cumplir con el pago de obligaciones laborales pendientes por conceptos de finiquitos, laudos y jubilaciones, lo que beneficia de manera directa a 443 personas.

(Foto: Especial).

Esta cifra global de recursos aplicados y expedientes resueltos supera el promedio de los asuntos laborales atendidos de forma integral por las pasadas administraciones locales, así lo informó el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida.

La cifra total pagada hasta el momento equivale a un promedio de más de una persona liquidada financieramente por día hábil, es decir, descontando de la medición los días sábados y domingos, desde que inició el periodo de gobierno municipal.

Del universo de los 443 trámites que ya fueron solventados económicamente por la tesorería local, el desglose oficial indica que 274 corresponden estrictamente a finiquitos ordinarios, 109 pertenecen al rubro de laudos y los 60 casos restantes corresponden al concepto de jubilaciones de los trabajadores.

En lo que respecta específicamente a la resolución de los laudos, la autoridad municipal mantiene una política de negociación directa con los afectados con el objetivo central de generar ahorros financieros que permitan mantener la liquidez necesaria para seguir cubriendo de forma paulatina los demás asuntos laborales que todavía se encuentran pendientes de resolución dentro del ayuntamiento.

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