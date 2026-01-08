A partir del 15 de enero, sanciones por incumplir verificación

Durante la conferencia de prensa «La Toluqueña», el director de Control de Emisiones del Gobierno del Estado de México, Raúl Piña Horta y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida informaron sobre la entrada en vigor de las sanciones relacionadas con el programa «Hoy No Circula» y la verificación vehicular. Las autoridades recordaron que el programa tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y precisaron que el horario de restricción para los vehículos que transiten en días no permitidos es de las 5:00 a las 22:00 horas.

Raúl Piña Horta (foto: Sonia Vilchis).

A partir del 15 de enero, se iniciarán operativos en Toluca para retirar de circulación a las unidades que no cuenten con la verificación vigente, tras concluir el periodo de extensión otorgado a quienes debían realizar el trámite al inicio del año. En estos operativos podrán intervenir la policía estatal, la municipal y la de tránsito de la Secretaría de Seguridad, de acuerdo con la jurisdicción de la vialidad.

No obstante, el presidente municipal aclaró que en el caso particular de la policía de Toluca, actualmente no es posible expedir multas por falta de verificación debido a la carencia de dispositivos electrónicos con geolocalización y terminales para pago con tarjeta, requisitos indispensables para la legalidad del cobro.

Moreno Bastida subrayó que, si no se cuenta con el equipo técnico que emita el recibo correspondiente, la multa no podrá aplicarse, mencionando además que los procesos de adquisición de equipos de administraciones pasadas se encuentran bajo investigación por no cumplir con las normas requeridas.

En el marco de este ordenamiento vial, el alcalde adelantó que durante el presente año 2026 se instalarán parquímetros en puntos estratégicos de la capital mexiquense, como el primer cuadro de la ciudad, la zona de hospitales y el polígono que integra los mercados Juárez y 5 de Mayo.

El edil descartó la implementación de este sistema en la zona comercial de la avenida Venustiano Carranza y enfatizó que la medida no tiene un fin recaudatorio para el gasto corriente, sino que la totalidad de los recursos obtenidos se destinará exclusivamente a la construcción y reconstrucción de banquetas en el municipio.

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