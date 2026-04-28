Ayuntamiento de Toluca se mantiene a la espera de la armonización en la Legislatura para el uso de motos

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, informó que el ayuntamiento se mantendrá a la espera de las determinaciones de la Legislatura del Estado de México para establecer una normativa municipal respecto al uso de motocicletas y bicicletas eléctricas.

Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca (Foto: Sonia Vilchis).

Ante el incremento en la presencia de estas unidades y el registro de percances viales relacionados con su uso, el alcalde señaló que, una vez que el Congreso local concluya con los trabajos de modificación al marco legal, el gobierno municipal adecuará sus reglamentos para regular la circulación de estos vehículos.

A nivel nacional, el mercado de la movilidad eléctrica ha registrado un crecimiento sostenido; de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la venta de vehículos híbridos y eléctricos en México aumentó un 44.3% durante el último año, tendencia que se replica en el sector de micromovilidad con las bicicletas y motocicletas de este tipo.

Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece lineamientos de jerarquía de movilidad que priorizan a los usuarios vulnerables, sin embargo, la normativa específica para el registro, emplacamiento y seguro obligatorio de unidades eléctricas de baja cilindrada o potencia aún se encuentra en proceso de armonización en las legislaturas estatales.

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