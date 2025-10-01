Azucena Cisneros supervisa en Centro de Mando Operativo en Las Américas

Con la intención de inhibir delitos principalmente el robo de vehículos en el fraccionamiento Las Américas, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, supervisó desde el Centro de Mando, el operativo de patrullaje disuasivo y de proximidad social, con 65 elementos de fuerzas federales, estatales y la policía municipal.

Detención de generadores de violencia es con inteligencia e investigación (Foto: Especial).

A las 6:00 horas la alcaldesa observó el despliegue de 20 patrullas de Fuerza de Tarea Marina, Guardia Nacional, policía estatal y los agrupamientos de moto patrullas, Tránsito, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Prevención del Delito de la policía de Ecatepec.

“El recorrido no se hace de forma fortuita, tiene que ver con los índices delictivos donde la gente se está sintiendo más insegura. Aquí mediante las pantallas del Centro de Mando vemos el recorrido y se realizan los monitoreos y supervisiones permanentes todos los días en este tipo de operativos”, explicó la alcaldesa.

Desde la lateral de Avenida Central y Avenida Independencia partió el despliegue encabezado por moto patrullas municipales, quienes realizaron distintas incorporaciones en seis puntos para realizar patrullaje en los condominios del fraccionamiento, mientras que fuerzas federales, estatales y municipales recorrieron Avenida Libertadores de América, Independencia, López Rayón y Simón Bolívar.

Cisneros explicó que la policía de Ecatepec con respaldo de fuerzas federales como Marina, Guardia Nacional y policía estatal realizan operativos diariamente, los cuales se verifican desde centro de mando, y donde un grupo de uniformados se encarga de coordinar el envío de auxilios para que lleguen de forma oportuna.

“Esto es parte del Mando Coordinado Oriente, actuar con investigación e inteligencia, es parte de la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez para detener objetivos generadores de violencia en estrecha coordinación con la policía municipal”, enfatizó.

La alcaldesa agregó que con tecnología de punta del Centro de Mando, se definen estrategias tácticas para combatir el robo de autos y diversos delitos de alto impacto que se registraban de manera impune, en los que se ha avanzado al reducir la incidencia como resultado de investigaciones, uso de inteligencia artificial y la coordinación con varias instituciones de procuración de justicia.

El comisario de Seguridad Pública, Edgar Machado Peña, señaló que el seguimiento de operativo por medio de cámaras se realiza regularmente en el municipio todos los días en distintos horarios, durante la mañana, tarde, noche, y en la madrugada para verificar la eficacia de los procedimientos y dar una pronta respuesta ante una solicitud de auxilio.

