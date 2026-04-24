Baja a 75% percepción de inseguridad en Toluca; Ecatepec, tercer lugar nacional

La percepción de inseguridad en Toluca tuvo una disminución de 5.2 por ciento al corte del primer trimestre del 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 75.5 por ciento de los habitantes de Toluca mayores de 18 años se sintieron inseguros en la capital mexiquense. En el reporte previo, de diciembre de 2025, la cifra era de 80.7 por ciento de toluqueños.

Según los datos del Inegi, en el país en marzo de 2026, 61.5 por ciento de la población mayor de edad residente en 91 áreas urbanas de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Toluca se encuentra todavía por encima del promedio nacional en 15 puntos porcentuales.

Si bien la cifra de percepción de inseguridad mostró un retroceso para la capital mexiquense, este porcentaje se encuentra dentro del rango observado en los últimos dos años, con picos de 86 por ciento y los niveles más bajos en el rango de 74 por ciento.

La percepción de inseguridad disminuyó a 75 por ciento (Foto: Así Sucede).

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 70.6 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 65.3 por ciento, en la calle; 64.1 por ciento, en el transporte público, y 60.1 por ciento, en la carretera.

En las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la encuesta, la percepción de inseguridad más alta se ubica en Ecatepec, con 87.6 por ciento, mientras la más baja corresponde Ciudad Nezahualcóyotl con 55.5 por ciento. el promedio de percepción de inseguridad de las ciudades mexiquenses incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es de 74.1 por ciento, 13 puntos por encima del promedio nacional.

Ecatepec se encuentra en el tercer lugar nacional de percepción de inseguridad, en una lista que encabezan Irapuato, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco.

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