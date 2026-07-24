Baja percepción de inseguridad en Toluca, pero 7 de cada 10 se sienten inseguros

La percepción de inseguridad en Toluca tuvo una disminución de 4.5 por ciento al corte del segundo trimestre del 2026. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 71 por ciento de los habitantes de Toluca mayores de 18 años se sintieron inseguros en la capital mexiquense.

En el transcurso de los primeros seis meses del año la percepción de inseguridad prácticamente ha bajado 10 puntos porcentuales, pues en el reporte de diciembre de 2025, la cifra de percepción de inseguridad alcanzaba a 80.7 por ciento de toluqueños.

El promedio de percepción de inseguridad de las ciudades mexiquenses es de 66.97% (Foto: Especial).

Según los datos del Inegi, en el país en junio de 2026, 59.8 por ciento de la población mayor de edad residente en 91 áreas urbanas de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Toluca se encuentra todavía por encima del promedio nacional en 11 puntos porcentuales.

Chimalhuacán, la ciudad más insegura

Si bien la cifra de percepción de inseguridad mostró un retroceso para la capital mexiquense, este porcentaje se encuentra en la parte más baja del rango observado en los últimos dos años, con picos de 86 por ciento y los niveles más bajos en el rango de 74 por ciento.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 70.3 por ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 63.4 por ciento, en la calle; 62.4 por ciento, en el transporte público; y 56.3 por ciento, en la carretera.

En las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la encuesta, la percepción de inseguridad más alta se ubica en Chimalhuacán, con 80.3 por ciento, mientras la más baja corresponde Ciudad Nezahualcóyotl con 41.3 por ciento.

El promedio de percepción de inseguridad de las ciudades mexiquenses incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es de 66.97 por ciento, siete puntos porcentuales por debajo del promedio del primer trimestre del año.

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