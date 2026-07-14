Baja probabilidad de lluvias en el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados este martes, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Espera un día con cielo mayormente despejado con escasa probabilidad de lluvias.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Tendremos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico indica 10 por ciento de probabilidad de lluvias.

Ambiente templado a cálido en el Edomex

El valle de Toluca tiene baja probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Para el estado de México, durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco, y por la tarde, un ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con chubascos, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 24 a 26 grados. De prevé viento del este y sureste con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la región.

Chubascos en el occidente del país

La onda tropical 18 podría generar un ciclón (Foto: SMN).



El monzón mexicano sobre el noroeste de México, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la mesa del norte y el sureste del país, además de los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical al sur de la península de Baja California, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.

Se pronostica que la onda tropical número 18 sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes.

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