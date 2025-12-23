Caen 25% delitos de alto impacto en Toluca

De acuerdo con datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la capital del Estado de México registró una disminución del 25.43% en delitos de alto impacto, como resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno municipal que encabeza Ricardo Moreno Bastida.

La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno municipal reduce homicidios, robos y extorsión en el municipio a favor de su población.

Las carpetas de investigación que sirvieron como base para realizar el comparativo, indican que durante el periodo correspondiente a enero-noviembre 2025, en comparación con el año anterior, se muestra un marcado descenso en los llamados delitos de alto impacto vinculados con robo en sus distintas modalidades, homicidio doloso y extorsión, lo cual beneficia de manera directa a toda la población.

Esta tendencia a la baja es resultado de la estrategia de seguridad encabezada por el alcalde Ricardo Moreno, misma que presenta cifras favorables que inciden de manera directa en la vida cotidiana de la población, al generar mayor tranquilidad en colonias y delegaciones, mejorar la percepción de seguridad y propiciar entornos más adecuados para la convivencia social.

Según el informe, el homicidio doloso registró una reducción de 35 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024; el secuestro presentó una baja de 50 por ciento; el robo de vehículos de cuatro ruedas disminuyó 56.11 por ciento y la extorsión cayó 44.74 por ciento.

Otros delitos que muestran resultados positivos son el robo a casa habitación, con un descenso de 40.57 por ciento; el narcomenudeo, con una baja de 43.98 por ciento; el robo a negocio, con 25.09 por ciento, y el robo en transporte público, con 23.82 por ciento.

Asimismo, la violencia familiar y las lesiones dolosas presentaron reducciones de 18.65 y 10.18 por ciento, respectivamente, situaciones que se traducen en mejores condiciones de bienestar para hombres y mujeres de la capital.

La disminución de los delitos de alto impacto que, por 11 meses se ha implementado, permite la recuperación de los espacios públicos como un eje del gobierno municipal, al devolver parques, plazas y calles a las familias, niñas, niños y personas adultas mayores, y arrebatárselos a la delincuencia, como lo ha señalado el alcalde Ricardo Moreno.

El Gobierno de Toluca mantiene una estrategia integral basada en la coordinación con los tres órdenes de gobierno y en la atención a las causas de la violencia, con el propósito de ofrecer condiciones de paz, seguridad y bienestar a las familias toluqueñas.

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