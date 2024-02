Balacera entre policías municipales y estatales se tenía que aclarar: Paola Jiménez

La balacera entre policías municipales y estatales la madrugada del jueves, es un tema en el que ya se declaró por parte del presidente municipal de Toluca y el secretario de Seguridad del Estado de México que fue resultado de las propias facultades de la policía Municipal, al realizar una revisión de un vehículo que se encontraba con personas en estado de ebriedad, y de ahí se desató el conflicto entre elementos policiales.

Diputada local, Paola Jiménez Hernández (Foto: Manuel Luna).

Al respecto la diputada Paola Jiménez Hernández, detalló que es un tema en el que sí se tenía que aclarar que fue sobre el propio resguardo de la actividad de seguridad.

“A mí me parece que la ciudadanía tiene que saber bien los hechos, que eso es también responsabilidad de la parte que comunica y de quienes se encargan de que esta comunicación se transmite a la ciudadanía; no es una situación que tiene que ver con nada de inseguridad, es una situación que se da en el cumplimiento del deber de la policía Municipal; y bueno, ya las manifestaciones propias las hizo el mismo secretario de Seguridad; y me parece que también la actuación del presidente municipal Juan Maccice es acertado, ya incluso fue a ver a los policías municipales que lamentablemente quedaron heridos en esta situación”.

Respecto a si estos temas pudieran generar mayor desconfianza en la población respecto a la percepción de inseguridad de la capital, detalló que de ahí radica la importancia de aclarar cómo se dan los hechos, para que no haya una percepción falsa de lo que realmente ocurre.

“Al final del día, es una situación que ya claro, del secretario de Seguridad, del presidente municipal; fue una situación que tiene que ver con el propio resguardo en la actividad que demanda el tema de seguridad pública municipal, y bueno, que se desata un infortunio con personas que estaban en estado de ebriedad, y lamentablemente se pierde la vida de uno de los elementos, pero me parece que ya no hay nada que aclarar, la contribución y la colaboración entre el gobierno del Estado de México y el municipio de Toluca en materia de seguridad es amplia, tienen ahorita una situación que permite que podamos afrontar este tipo de condiciones en total cordialidad y en permanente comunicación”.

Finalmente respecto al futuro que debe tener la capital del Estado de México en cuanto al tema de seguridad, la diputada local detalló que es indispensable la coordinación, y que el municipio asuma en plenitud las responsabilidades que le tocan, y que son en materias preventivas, para tener un estado que permita mantenernos en absoluta paz.

Comentarios

comentarios