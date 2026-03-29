Banda Sinfónica de la SSEM realiza flashmobs en Ixtapan de la Sal, Tonatico y Villa Guerrero

Con el objetivo de transformar la percepción sobre los cuerpos policiales y fomentar una convivencia armónica en espacios de gran afluencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) realizó tres «flashmob» consecutivos con su Banda Sinfónica en plazas cívicas de los municipios turísticos de Ixtapan de la Sal, Tonatico y Villa Guerrero.

Esta estrategia, iniciada originalmente en la zona Oriente de la entidad, busca establecer la proximidad social entre la ciudadanía y la policía. (Foto: SSEM)

Al visitar diferentes puntos y portar su uniforme, los integrantes de la Banda Sinfónica sorprendieron a los presentes con la entonación de melodías como «Cariñito» y «Nunca es suficiente» , provocando asombro entre visitantes y habitantes de estos destinos emblemáticos. Las plazas principales se convirtieron en escenarios donde la música eliminó las barreras entre la autoridad y la ciudadanía.

Laura Hernández, integrante de la Banda Sinfónica, explicó: «Esta es una estrategia de proximidad con la que no solo vigilamos las calles, sino que habitamos los espacios públicos con la gente. Utilizamos la música para romper barreras, no es solo un gesto simbólico, es reconstruir el tejido social desde la confianza y la cultura, demostrando que la seguridad también se construye con paz y cercanía».

En Ixtapan de la Sal, la presidenta municipal, Jessica Rosalío Embriz, presenció el evento junto con ciudadanos y visitantes. Alejandro de la Cruz López, turista proveniente de la Ciudad de México, comentó: «Brindan un rato de diversión y cultura al pueblo. Es muy bonito porque la gente se distrae y sale de la rutina diaria, es algo que nutre nuestro espíritu».

En Tonatico, el presidente municipal, César Fuentes Domínguez, entregó un reconocimiento a la Banda Sinfónica por sus interpretaciones. Finalmente, en Villa Guerrero, la música acompañó el andar de los paseantes mientras el edil Carlos Rogel Guadarrama convivió y bailó con los ciudadanos presentes. En cada sede, mientras unos bailaban, otros registraban el momento con sus celulares, reforzando el sentido de pertenencia y la confianza hacia los uniformados.

Con estas acciones, la dependencia estatal reafirma su compromiso de atender la seguridad no solo desde la operatividad, sino también desde la prevención. Al intervenir en municipios con vocación turística, se envía un mensaje de tranquilidad y colaboración, ejes clave para el reforzamiento de los valores comunitarios en todo el territorio estatal.

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