Durante la asamblea ‘Asamblea Fuerza Verde’ en Soyaniquilpan, en la región norte del estado, Delfina Gómez, precandidata única del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acentuó que basta de indiferencia y de engañar a la gente.

Delfina Gómez se reúne con militantes ecologistas del norte de la entidad en Soyaniquilpan (Foto: Manuel Luna)

“La maestra Delfina está puesta y re-quete puesta para trabajar junto con ustedes para lograr un verdadero proyecto que beneficie a la población, ya basta de tanta indiferencia, ya basta de tanto abuso, y ya basta de tanto utilizar a la gente.

Durante la reunión de militantes del Verde Ecologista, lamento las limitaciones que existen en las precampañas para hablar con toda la ciudadanía, pero aseguró a la militancia, que está puesta para trabajar en un proyecto que beneficie a la población y que regresará a recorrer las calles.

“También vengo a escuchar, también vengo a percibir, y también vengo a ver lo que puede pasar; y lo que cada uno me escribe en sus papelitos, o lo que cada quien me dice en sus proyectos , o lo que cada quien me dice al oído, créanme que no lo voy a olvidar, porque lo que ustedes sienten, yo también lo siento, (…) estén seguros que volveré a Soyaniquilpan y para caminar todas y cada una de las calles que podamos caminar para escuchar a la gente”.

Pidió no dejar pasar esta oportunidad histórica para realizar ese cambio, y sobre todo los jóvenes que acudieron, quienes hace 6 años tenían 12 años y hoy ya pueden votar.

En el marco del 5 de febrero, recordó que eso, no surge de un año, sino que es producto de una lucha histórica, trabajo coordinación y confianza, y que una sola persona no puede sin la oportunidad y confianza, pero insistió con trabajo en equipo es como conseguirán el objetivo, ya que más allá de un interés personal, se cayó en la cuenta de que es la gran oportunidad par trabajar, y reconoció la unidad del PT y del Verde, pero además dijo, se necesita de la militancia.

Finalmente pidió cambiar la conciencia y no vender la dignidad , pues se ha abusado de la necesidad; “que no nos gane eso, que no nos digan vente para acá porque aquí está la lana”, afirmó que las personas que tienen otras ideas no caben en su proyecto, pues lo que quiere es un cambio, y un mejor futuro para las próximas generaciones.

Comentarios

comentarios