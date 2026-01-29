Becan a 10 estudiantes destacados en robótica, innovación tecnológica y matemáticas en Singapur y China

El gobierno del estado de México entregó becas a 10 estudiantes mexiquenses que representaron al país en competencias internacionales de robótica, innovación tecnológica y matemáticas, realizadas en Singapur y China para reconocer su talento, habilidad y compromiso.

Participaron en el Global Youth Invention Summit 2025, el Torneo Mundial WER International 2025 y la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas (Foto: Especial)

La entrega de Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica, correspondientes al ciclo escolar 2025–2026 fue encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), quien reconoció el esfuerzo y la disciplina de estos jóvenes que llevaron con orgullo el talento del estado de México a competencias internacionales y subrayó la importancia de que ninguna trayectoria académica se detenga por falta de recursos.

Las y los beneficiarios participaron en el Global Youth Invention Summit 2025, realizado en Singapur, un encuentro internacional en el que estudiantes presentan proyectos de invención e innovación tecnológica orientados a la solución de problemáticas reales.

También formaron parte del Torneo Mundial WER International 2025, celebrado en Shanghái, China, una competencia internacional de robótica educativa que pone a prueba habilidades de programación, ingeniería y trabajo en equipo; así como de la Olimpiada Internacional Juvenil de Matemáticas, desarrollada en Shenzhen, China.

Las y los estudiantes pusieron a prueba habilidades de pensamiento lógico, creatividad, innovación y resolución de problemas.

Finalmente, refrendó el compromiso del gobierno del estado de México de apoyar a las y los jóvenes estudiantes para construir bienestar desde las aulas y transformar la realidad de las comunidades mexiquenses con “El Poder de la Educación”.

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