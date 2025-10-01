Bedelia Guevara asiste a la inauguración de la Copa Colibrí de futbol 2025

Bedelia Guevara González, presidenta honoraria del Voluntariado del Congreso mexiquense, presenció la inauguración del torneo de futbol Copa Colibrí 2025, organizado por el Voluntariado de la Secretaría del Bienestar del gobierno estatal, con la finalidad de promover el trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso social a través del deporte.

Bedelia Guevara, presidenta del Voluntariado del Congreso local, asistió a la apertura del torneo que organiza la Secretaría del Bienestar (Foto: Especial).

En las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) en Toluca, Bedelia Guevara, con la representación del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, presenció también la patada inicial a cargo de Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar, que dio paso al encuentro de apertura entre los equipos femeniles de las secretarías de las Mujeres y del Bienestar.

En su mensaje, el secretario González Romero agradeció al Poder Legislativo y al legislador Francisco Vázquez por atender la convocatoria del Voluntariado del Bienestar para participar en el torneo, que reúne a 14 escuadras femeninas y 34 masculinas (de 24 dependencias públicas), el cual se desarrollará durante los próximos meses, hasta enero de 2026, y contará con representación del Congreso local (dos varoniles y uno femenil).

En el acto participaron también Romina González Martínez, presidenta del Voluntariado de la Secretaría del Bienestar; Íñigo Riestra López, secretario General de la Femexfut; personas servidoras públicas, presidencias de voluntariados de diversas instituciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como personas representantes de los equipos registrados en la justa.

