Beneficia GEM con lactarios a servidoras públicas

Angélica Cardoso Benítez, servidora pública de la Secretaría de Educación, hace uso, desde hace dos meses, del Lactario ubicado en el Palacio de Gobierno, este servicio, asegura, la ha beneficiado ya que puede extraer de manera segura su leche y guardarla para alimentar a su bebé cuando llega a casa.

Foto: Especial

“Los beneficios que he obtenido con este Lactario son muchísimos, me ha permitido que yo, al extraerme la leche, me la puedo llevar, entonces al tener este Lactario no tengo problemas físicos porque también eso después implica algunas cuestiones para nosotras, el hecho de que no nos estemos extrayendo la leche”, expresa.

Es así que las mujeres tienen la garantía de seguir dando a sus hijos un alimento con los nutrientes que los ayudarán a tener un sano crecimiento, tal como lo impulsa el Gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza.

Y lo hace a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, al poner en marcha, Salas de Lactancia, espacios que tienen como objetivo, facilitar a las madres servidoras públicas su derecho a tener periodo lactante.

“El Lactario está conformado por un sillón donde ellas puedan estar cómodas, un mini refrigerador, una mesa donde puedan acomodar sus cosas, un lavamanos, tenemos un cambiador.

“Es un espacio digno donde pueden acudir las mujeres que se encuentran en tiempo de lactancia, para que aquí puedan realizar la extracción de su leche, la puedan tener resguardada, en un espacio digno, saludable, que ellas puedan tener este confort para que puedan seguir con su periodo de lactancia materna”, puntualiza Gabriela Chapa Ocampo, encargada del Lactario.

Esta implementación no sólo beneficia a los hijos, ayuda de manera económica a las familias, ya que evita la compra de fórmulas y a los centros de trabajo, porque al contar con este servicio desciende el ausentismo laboral y se logra tener una buena relación entre los jefes y trabajadoras.

“Se les invita a todas las dependencias a que se sumen a esta iniciativa de abrir esta perspectiva de género, donde las mujeres también tienen este derecho a poder acudir a extraer su leche, esto en beneficio de su familia y, por supuesto, también de la relación laboral”, enfatiza.

Es por ello, que se invita a todas las dependencias y centros de trabajo a contar con estos espacios basados en el modelo integral de conciliación entre la vida laboral y la familiar.

“Yo estoy muy agradecida con el Gobierno del estado por poner estos espacios para nosotras, que piensen en nosotras. Hace cinco años no había estos espacios, entonces era muy incómodo, hacerlo en la oficina o tener que ir al baño, también no era como muy higiénico”, comenta Angélica Cardoso.

El Lactario de Palacio se encuentra habilitado de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, quienes deseen hacer uso de él, pueden también acercarse al Club de Tareas y Ludoteca, ubicados en la Puerta 159, donde además del acceso, les brindan asesoría sobre lo que necesitan saber acerca de este espacio, cuyo único requerimiento es que las beneficiarias cuenten con sus propios utensilios.

