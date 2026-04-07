Beneficia PROFEST a festivales culturales mexiquenses

Fueron publicados los resultados de la convocatoria 2026 del programa Apoyo a Festivales Culturales Artísticos (PROFEST), operado por la Secretaría de Cultura federal a través de la cual son beneficiados festivales culturales que incluyen distintas disciplinas.

(Foto: Judith Chacón)

De las poco más de 500 postulaciones que se realizaron este año, fueron seleccionados 149 proyectos distribuidos en las 32 entidades del país; lo que representa el doble que en 2025. Al igual que los proyectos beneficiados, el presupuesto a PROFEST se duplicó este año.

En entrevista para Así Sucede, Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, indicó que la selección de los proyectos beneficiados estuvo a cargo de comisiones dictaminadoras que evaluaron, entre otros aspectos, la viabilidad económica de los proyectos, su impacto cultural y su contribución a una oferta más incluyente y sustentable. Además, destacó que la convocatoria selecciona todas las disciplinas, se aprueban festivales de literatura, cine, música, teatro, danza, incluso cultura alimentaria, arquitectura, artes visuales y multidisciplinarios, beneficiando al público y a los artistas.

Las actividades apoyadas por PROFEST son de acceso gratuito y libre y también siempre se pide que tengan retribución social, es decir, siempre hay alguna actividad formativa, charla, etcétera. En su conjunto son muy amplias lo que abarcan a nivel comunitario y a nivel social, así que hacemos una invitación a la gente a que estén muy pendientes de estos festivales, que aprovechen que se dan estos apoyos

Para el caso del estado de México, los proyectos que han sido beneficiados este año a través de PROFEST fueron el Festival del Juguete Tradicional de Madera en el municipio de San Antonio La Isla; FERATUM Festival Internacional de Cine Fantástico, en Toluca; Festibrass Alma de Coyote en el municipio de Nezahualcóyotl; el Festival Ambulante que llegará a los municipios mexiquenses Tlalnepantla; Metepec y Toluca; Festival de los Suspiros que se realizarán en varios municipios del Valle de México; el Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan niños) en Ecatepec; el Festival Cultural Mitote del Mictlán en Ocoyoacac; la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género que llegará a Toluca; el Festival Cultural de Malinalco en Malinalco y el Festival de las Culturas Ñathö en Temoaya.

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