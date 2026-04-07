Beneficia PROFEST a festivales culturales mexiquenses

Fueron publicados los resultados de la convocatoria 2026 del programa Apoyo a Festivales Culturales Artísticos (PROFEST), operado por la Secretaría de Cultura federal a través de la cual son beneficiados festivales culturales que incluyen distintas disciplinas.
De las poco más de 500 postulaciones que se realizaron este año, fueron seleccionados 149 proyectos distribuidos en las 32 entidades del país; lo que representa el doble que en 2025. Al igual que los proyectos beneficiados, el presupuesto a PROFEST se duplicó este año.
En entrevista para Así Sucede, Valeria Palomino, directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, indicó que la selección de los proyectos beneficiados estuvo a cargo de comisiones dictaminadoras que evaluaron, entre otros aspectos, la viabilidad económica de los proyectos, su impacto cultural y su contribución a una oferta más incluyente y sustentable. Además, destacó que la convocatoria selecciona todas las disciplinas, se aprueban festivales de literatura, cine, música, teatro, danza, incluso cultura alimentaria, arquitectura, artes visuales y multidisciplinarios, beneficiando al público y a los artistas.
Las actividades apoyadas por PROFEST son de acceso gratuito y libre y también siempre se pide que tengan retribución social, es decir, siempre hay alguna actividad formativa, charla, etcétera. En su conjunto son muy amplias lo que abarcan a nivel comunitario y a nivel social, así que hacemos una invitación a la gente a que estén muy pendientes de estos festivales, que aprovechen que se dan estos apoyos
Para el caso del estado de México, los proyectos que han sido beneficiados este año a través de PROFEST fueron el Festival del Juguete Tradicional de Madera en el municipio de San Antonio La Isla; FERATUM Festival Internacional de Cine Fantástico, en Toluca; Festibrass Alma de Coyote en el municipio de Nezahualcóyotl; el Festival Ambulante que llegará a los municipios mexiquenses Tlalnepantla; Metepec y Toluca; Festival de los Suspiros que se realizarán en varios municipios del Valle de México; el Festival Internacional de Cine para Niños (y no tan niños) en Ecatepec; el Festival Cultural Mitote del Mictlán en Ocoyoacac; la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género que llegará a Toluca; el Festival Cultural de Malinalco en Malinalco y el Festival de las Culturas Ñathö en Temoaya.