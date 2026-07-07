Blindan al Edomex contra inundaciones mientras avanzan reformas y persisten conflictos sociales

1.⁠ ⁠Las obras contra inundaciones en el oriente del estado de México registran un avance del 90 por ciento; cuatro ya operan y las restantes serán concluidas en los próximos 15 días, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

2.⁠ ⁠Amazon presentó los resultados de su estudio “Estadio de compras Amazon”, un análisis sobre el perfil de los compradores y las tendencias de adquisición de productos y servicios durante la justa deportiva del fútbol en este año.

3.⁠ ⁠El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Francisco Vázquez Rodríguez, presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del estado de México en materia de elección de personas juzgadoras.

4.⁠ ⁠Durante la Sesión de la Diputación Permanente, el diputado morenista, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa en materia de transparencia y equilibrio en las condiciones bajo las cuales los gobiernos estatal y municipal celebran contratos de arrendamiento.

5.⁠ ⁠El Congreso del estado de México celebrará el próximo 13 de julio, su Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, luego de que la Diputación Permanente aprobara la convocatoria para desahogar temas relacionados con la reforma judicial y proyectos de carácter social.

6.⁠ ⁠A lo largo del último año el rendimiento de las agencias distribuidoras de auto ha disminuido entre un 30 y 40 por ciento, derivado de las ofertas agresivas en materia de comercialización, así como la entrada de productos asiáticos en materia automotriz, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos.

7.⁠ ⁠Este fin de semana arrancó la Ruta 202, en los municipios de Ocoyoacac y Santiago Tianguistenco con la presencia de más de 1500 asistentes y alrededor de 80 cocineras tradicionales, productores artesanales, representaciones artísticas y culturales de tejidos, cerámica, barro, entre otros, con el objetivo de detonar en materia turística y gastronómica la zona del Valle de Toluca.

8.⁠ ⁠Por tercera ocasión fue detenido a Santos «N», exalcalde de Otzoloapan, en el marco del Operativo “Enjambre» y vinculado nuevamente a delitos de alto impacto.

9.⁠ ⁠La mañana de este lunes, la circulación de ambos sentidos de la carretera Toluca-Naucalpan a la altura de la comunidad de Santa María Zolotepec se vio seriamente afectada, luego de que familiares de Luilli Francisco bloquearán ambas direcciones de la vialidad, a fin de exigir a las autoridades correspondientes a intensificación de labores de búsqueda para la localización del joven, el cual fue visto por última vez el pasado 21 de junio.

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