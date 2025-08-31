Blindará Toluca regreso a clases en los diversos planteles de la capital

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Dirección General de Seguridad Pública y Protección de Toluca desplegará un operativo especial para resguardar a miles de estudiantes y padres de familia que regresan a las aulas tras el periodo vacacional.

La estrategia se refuerza con 800 cámaras de videovigilancia distribuidas en puntos estratégicos, cuatro torres móviles en zonas de alta concentración y un sistema de monitoreo inteligente para detectar riesgos en tiempo real (Foto: Especial).

El dispositivo contempla la participación de 850 elementos operativos, 320 patrullas, 30 motopatrullas, la Policía Montada y la unidad K-9, con presencia en planteles de nivel básico y medio superior.

“Queremos que las familias se sientan tranquilas y que los estudiantes lleguen y regresen a casa en condiciones de seguridad”, afirmó Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección (Foto: Especial).

Entre las acciones destacan los programas Sendero Seguro, Puente Seguro, Parada Segura y Pasajero Seguro, diseñados para proteger a peatones y usuarios del transporte público en puntos de mayor riesgo. Asimismo, la iniciativa Escuela Segura refuerza la vigilancia en accesos y salidas de instituciones educativas.

