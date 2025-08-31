Blindará Toluca regreso a clases en los diversos planteles de la capital

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Dirección General de Seguridad Pública y Protección de Toluca desplegará un operativo especial para resguardar a miles de estudiantes y padres de familia que regresan a las aulas tras el periodo vacacional.
El dispositivo contempla la participación de 850 elementos operativos, 320 patrullas, 30 motopatrullas, la Policía Montada y la unidad K-9, con presencia en planteles de nivel básico y medio superior.
Entre las acciones destacan los programas Sendero Seguro, Puente Seguro, Parada Segura y Pasajero Seguro, diseñados para proteger a peatones y usuarios del transporte público en puntos de mayor riesgo. Asimismo, la iniciativa Escuela Segura refuerza la vigilancia en accesos y salidas de instituciones educativas.